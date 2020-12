Handicappede skubbes til siden: Hvor længe skal Bettina vente på sin kørestol?

Venter på ottende måned

Efterhånden - og efter lange kampe - har Bettina Jensen fået tildelt de fleste af de hjælpemidler, hun har brug for. Men hun er ikke i stand til at gå mere end 100 meter af gangen, og derfor har hun ansøgt om en ganske almindelig kørestol.

Men er det ikke fair nok, at man lige sikrer sig, at du har rent faktisk har brug for den hjælp, og at den ikke kun medvirker til at gøre dig mindre selvhjulpen?

- Jo, og det skal de da også. Men er det nødvendigt, at se mig gå nøgen i bad - ydmyge mig - for at se, om jeg kan nå mine tæer? Og i forhold til kørestolen, så ja, jeg kan da godt rejse mig og gå nogle meter. Men jeg er fanget herhjemme, hvis resten af familien tager på tur eller lignende. Jeg kan jo ikke tage med til noget, siger hun.