Bettina gik i seng og vågnede op som handicappet - siden har alt været en kamp

Selv den mindste bevægelse vil fremover medføre smerter. De mindste gøremål vil virke uoverkommelige. Bare det at sætte sit hår i en hestehale gør ondt, når hun løfter armene. Derfor beslutter hun sig for at blive klippet helt korthåret.

Lars spørger, om det ikke blot kan klares med en operation. Og selvom der da er mulighed for at operere, så indebærer operationen 90 procent risiko for, at Bettina bliver lam. Ikke et odds, hun er villig til at gamble på.

Som 37-årig må hun nu se frem til et langt liv dybt afhængig af hjælp fra andre. Og som en byrde for hendes nærmeste.

Ved siden af sengen står pilleglasset med morfin.