Endnu en østjyde vil tage over efter Uffe Elbæk

Mira Issa Bloch melder sig nu på banen som kandidat til at blive valgt som ny politisk leder for Alternativet, når Uffe Elbæk den 1. februar trækker sig fra posten.

- Jeg tror, at jeg kan løfte Alternativet til det næste step. Vi har et fantastisk fundament, og den grønne dagsorden er den vigtigste, men vi skal bringe mere af vores politik i spil, siger Mira Issa Bloch.

Læs også Rasmus Foged melder sig ind i kampen om at tage over efter Uffe Elbæk

Ubalancen skal i fokus

Mira Issa Bloc sidder i byrådet i Skanderborg for Alternativet og har i efteråret i en god måned haft sin gang på Christiansborg som stedfortræder for partikollegaen Torsten Gejl.

- Jeg vil gerne, at vi også sætter den ubalance, som jeg oplever i Danmark, i fokus. Mange er stressede, de unge føler sig pressede, flere bliver psykisk syge og flere får depressioner. Jeg ser mange tegn på et samfund i ubalance, og det er en dagsorden, jeg gerne vil bringe trivsel mere i spil, siger Mira Issa Bloch.

Hun har siden 2016 været medlem af Alternativet og blev i 2017 valgt til byrådet i Skanderborg Kommune.

- Vi har et godt fundament og masse god politik i partiet, og jeg vil gerne at, vi bringer mere af det i spil. Vi skal sikre, at vi fortsat er et forandringsparat parti og er first moovers. Jeg vil, hvis jeg bliver valgt, sikre, at vi hele tiden er i udvikling, siger Mira Issa Bloch, der også fortæller, at hun synes, at partiets medlemmer skal have større indflydelse.

Det skal ske ved at skabe en organisation, hvor medlemsinddragelse kommer i højsædet ved blandt andet en slags borgerting, digitale afstemninger blandt medlemmerne og lignende.

Mira Issa Bloch Mira Issa Bloch er 49 år og bor i Skanderborg. Hun har tre store børn 17, 20 og 23. Hun er socialpædagog, psykoterapeut og facilitator. I sin fritid løber, vinterbader, mediterer og danser hun.

Alternativets nye politiske leder skal findes den 1. februar, hvor partiets medlemmer skal udpege Uffe Elbæks afløser på et ekstraordinært landsmøde.

Stopper i byrådet, hvis hun vælges

Hvis det lykkes for Mira Issa Bloch at vinde flertallet, vil hun trække sig fra sit byrådsarbejde i Skanderborg Kommune. Den østjyske politiker vedkender, at hun ikke er den blandt kandidaterne, der har den største politiske erfaring, men hun mener ikke, at det er altafgørende.

Læs også Politiker giver sin løn til socialt udsatte

- Jeg tror, jeg kan blive en god leder for Alternativet, fordi jeg er en ildsjæl, har et godt overblik, er god til at skabe relationer og er meget inddragende i mit arbejde, siger hun og tilføjer:

- De seneste tre år har jeg brugt næsten al min tid på politik, og jeg har lært meget af tiden i byrådet og også af de fem uger, jeg var på Christiansborg.

Alternativet blev dannet tilbage i 2013, og ved folketingsvalget i 2015 fik partiet ni mandater. Ved det seneste folketingsvalg i sommer gik partiet dog tilbage til fem mandater, og med sine 1332 personlige stemmer lykkedes det ikke Mira Issa Bloch at få en plads.

Uffe Elbæk (tv) stopper 1. februar næste år som politisk leder af Alternativet, men han fortsætter i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Hun mener ikke, at det er en selvfølgelighed, at partiets nye leder skal være valgt til Folketinget. Mira Issa Bloch ser også fordele ved, at vedkommende ikke er en del af Alternativets fem mand store folketingsgruppe.

- De fem på Christiansborg har meget travlt, så ved at der kommer en ude fra, sætter vi en person mere i spil til at hjælpe. Og samtidig vil det også betyde, at vedkommende har god tid til at komme rundt i landet og ud til medlemmerne, siger Mira Issa Bloch.

Politiske karriere 2016 Blev medlem af Alternativet. 2016 Valgt til Alternativets bestyrelse i Skanderborg. 2017 Valgt til Skanderborg byråd. 2017 Valgt til KKR Midtjylland. 2017 Valgt til POFO: Alternativets strategiske, udviklings- og ledelsesforum. 2019 Valgt til LU i Alternativet 2019 Forperson for 17/4 udvalg om demokrati i Skanderborg byråd. 2019 Fik 1332 stemmer til folketingsvalget 2019 2019 Vikar 5 uger i folketinget.

Ud over Mira Issa Bloch har en anden østjyde også meldt sin kandidatur til posten som ny politisk leder for partiet. Det er Rasmus Foged, som er valgt til regionsrådet i Region Midtjylland. Torsten Gejl fra Djursland sagde inden jul, at han vil bruge julen til at finde ud af, om han vil stille op, men endnu har han ikke meldt noget ud.

Læs også Uffe Elbæk stopper som Alternativets politiske leder

Derudover har medlem af Folketinget og politisk ordfører for partiet, Rasmus Nordqvist, meldt sin kandidatur. Det samme har Mette Rahbæk og Theresa Scavenius.

Mira Issa Bloch ser ikke sig selv som favorit til at overtage posten, men hun tror, hun har en mulighed.

- Jeg ser det som en mulighed, hvis medlemmerne kan se sig selv og Alternativet i det, som jeg bringer frem i den proces, der er fra nu af.