Trykkede på den forkerte knap: 13.000 skolelevers CPR-numre sendt uden beskyttelse

12.915 skoleelever fra Silkeborg Kommune har fået delt deres personnumre uden den nødvendige sikkerhed.

Det skriver Datatilsynet i en afgørelse på sin hjemmeside, hvor tilsynsmyndigheden samtidig retter 'alvorlig kritik' af kommunen for behandlingen af personoplysninger.

- Der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Silkeborg Kommunes behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne, skriver tilsynet, der lægger vægt på, at det er gået ud over børn.