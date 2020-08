To skoler er lukket ned - borgmester frygter corona-restriktioner fortsætter

Borgmester Steen Vindum (V) frygter, at corona-restriktioner i Silkeborg Kommune alligevel ikke ophører på mandag. Foto: Kasper Riis Kristensen / TV MIDTVEST

Det gik lige så godt med et faldende smittetal i Silkeborg.

Planen er, at de lokale Covid-19-restriktioner skal ophøre på mandag, men i dag blev meget vendt på hovedet.

Byens gymnasium, som er landets største, måtte i dag, fredag, sende alle elever hjem på grund af coronasmitte. Silkeborg Højskole er også lukket midlertidigt ned, efter der i dag blev konstateret coronasmitte ved 14 elever og en lærer.

Med de nye tilfælde på højskolen og gymnasiet frygter borgmester Steen Vindum, at restriktionerne vil blive forlænget.

- Vi gik jo og sagde, at smittepresset i Silkeborg ikke er særlig stort, men nu hvor to store institutioner har så mange smittet, så må vi nok lige revidere det lidt. Virussen er i hvert fald stadig tilstede i Silkeborg, siger borgmester i Silkeborg Kommune Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det er jeg ærgerlig over, og nu må vi se, hvad vi gør ved det, siger Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er planen, at de særlige, lokale corona-tiltag i Silkeborg Kommune skal ophæves fra på mandag, og Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de følger situationen tæt henover weekenden.

- Jeg ved jo ikke, om de her restriktioner fjernes. Det er udelukkende Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet, der bestemmer det, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi havde ønsket det, fordi vi oplevede, at smittepresset i Silkeborg var lavt, og derfor synes vi, det var fair, men nu er det en anden situation, og det overlader jeg trygt til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

1500 elever sendt hjem

Fem elever på Silkeborg Gymnasium er i denne uge blevet testet positiv på gymnasiet. Torsdag betød det, at 475 elever i 3.g blev sendt hjem, efter to elever var testet positiv med COVID-19.

Fredag er tre yderligere smittet, og det får nu store konsekvenser for de resterende elever.

Alle elever skal testes, før de kan vende tilbage til skolen, der er landets største gymnasium med 1500 elever. Rektor Erik Olesen fortæller, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt ham sende de elever i selvisolation, som har været i tæt kontakt med de smittede.

- Det bliver specielt – også når det er en klasse, man lige er startet i. Vi skal lære hinanden bedre at kende. Det bliver specielt på computeren, siger 1.g-elev på Silkeborg Gymnasium Romeo Kelemen til TV2 ØSTJYLLAND.

Højskole ramt af 15 smittetilfælde

14 elever og en medarbejder er smittet på Silkeborg Højskole. Skolen lukker midlertidigt.

- Vi er desværre nødt til at lukke Silkeborg Højskole ned midlertidigt, da 14 elever og en ansat er blevet smittet med corona, skriver skolen på sin Facebookside.

Forstander Jakob Eyermann fortæller, at en lærer og en elev blev testet positiv mandag i denne uge. Det fik skolen til at isolere 30 elever, hvoraf den del af dem nu er testet positiv.

Men nogle af eleverne, der er testet positiv, har ikke været isoleret, fortæller forstanderen.

- Der er mange, der har haft symptomer, men der er også nogen, der har været uden symptomer. På den måde er den lumsk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye hold elever begyndte 10. august. Forstanderen kendte risikoen, selvom Silkeborg Højskole havde gjort alt, hvad der stod i deres magt for at undgå at få smitten ind på skolen.