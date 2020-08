Højskole ramt af 15 smittetilfælde

Det oplyser skolen på Facebook.

- Vi er desværre nødt til at lukke Silkeborg Højskole ned midlertidigt, da 14 elever og en ansat er blevet smittet med corona, skriver skolen på sin Facebookside.

Forstander Jakob Eyermann fortæller, at en lærer og en elev blev testet positiv mandag i denne uge. Det fik skolen til at isolere 30 elever, hvoraf den del af dem nu er testet positiv.

Men nogle af eleverne, der er testet positiv, har ikke været isoleret, fortæller forstanderen.

- Der er mange, der har haft symptomer, men der er også nogen, der har været uden symptomer. På den måde er den lumsk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye hold elever begyndte 10. august. Forstanderen kendte risikoen, selvom Silkeborg Højskole havde gjort alt, hvad der stod i deres magt for at undgå at få smitten ind på skolen.

- Jeg er træt af det, men vi vidste, at det var en risiko, siger Jakob Eyermann.

Eleverne var på forhånd bedt om at blive testet for COVID-19. Alle mødte op med en negativ test, da de begyndte i sidste uge. Jakob Eyermann ved derfor ikke, hvor eleverne er blevet smittet.

Det kan være på vejen til højskolen eller i mellemtiden fra, de er blevet testet, og til de er ankommet på højskolen.

- Der skal bare én ind, som kan smitte de andre, siger han.

Eleverne har holdt humøret højt denne uge, selvom mange af dem har været isoleret på deres værelser.

Nu skal de isoleres hjemme i mindst en uge, hvor de skal testes to gange, før de må møde op igen.

- De er frustrerede, men en del er også lettet, for det er usikkert, når nogen er syge, siger forstanderen.

Når eleverne vender tilbage, starter deres ophold på Silkeborg Højskole forfra.

Udmeldingen kommer kort efter, Silkeborg Gymnasium valgte at sende samtlige 1500 elever hjem i selvisolation på grund af fem smittetilfælde på to dage.

Fredag var der ellers lagt op til, at Silkeborg by kunne se frem til at slippe for de restriktioner, de har været underlagt den seneste tid på grund af høje smittetal.

Men på Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Højskole er situationen en helt anden.

