1500 elever hjemsendt: Rektor frygter ny smittekæde

Fem elever er i denne uge blevet testet positiv på gymnasiet. Torsdag betød det, at 475 elever i 3.g blev sendt hjem, efter to elever var testet positiv med COVID-19.

Fredag er tre yderligere smittet, og det får nu store konsekvenser for de resterende elever, skriver Midtjyllands Avis.

Alle elever skal testes, før de kan vende tilbage til skolen, der er landets største gymnasium med 1500 elever. Rektor Erik Olesen fortæller, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt ham sende samtlige elever i selvisolation.

På skolens hjemmeside kan man læse, at der er lukket frem til 30. august i første omgang.

Ifølge Erik Olesen er den ene af de smittede ikke fra Silkeborg, og det vækker ekstra stor bekymring.

- Det forholder sig sådan, at det kan se ud som om, der er en risiko for at ny smittekæde, siger han til TV 2 ØSTJYLLAND.

Ikke fra Silkeborg

Derudover har den ene af de fem smittede ikke udvist symptomer op til sine positive test. Det øger frygten for, at der går smittede elever rundt, som ikke selv er klar over det.

Ifølge Erik Olesen er fire af de fem elever blevet smittet udenfor skolen, mens den sidste sandsynligvis er smittet på skolen.

Udmeldingen om den store hjemsendelse kommer dagen efter, Silkeborg Kommune kunne fortælle, at restriktioner i kommunen bliver lempet fra mandag i næste uge på grund af et faldende smittetal.

Fredag middag kunne Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke fortælle samme positive historie.

- Smittekurverne er først fladet ud og er nu på vej stærkt ned af, siger han.

Minister: Det går den rigtige vej

Fra Styrelsen for Patientsikkerhed lød meldingen på fredagens pressemøde, at borgerne i Silkeborg kan se frem til en hverdag uden lokale restriktioner.

Men altså ikke for gymnasieeleverne, der kan se frem til ni dage uden skolegang. De nye elever i 1.g nåede dermed kun at opleve få dages skolegang, før de blev sendt hjem igen.

Rektor Erik Olesen fortæller, at en stor del af de nye smittede i Silkeborg går på gymnasiet, og det har også haft stor indvirkning på beslutningen om at sende alle eleverne hjem.

Han føler med de mange elever, der nu skal gå i selvisolation, til de har en negativ test.

- Jeg tror, der vil være nogen, der synes, at det der med selvisolation, det er rigtig træls. Det er de kede af, det er den ingen tvivl om, siger Erik Olesen.

Undervisning derhjemme

Den kommende uge vil undervisningen foregå virtuelt, som den også gjorde i store dele af foråret.

Rektoren forudser, at det bliver positivt set fra et fagligt synspunkt.

- Vi kan bedst få undervisningen til fungere, når alle lærere og elever er hjemme, så kan de undervise virtuelt. Det bliver noget rod, når nogen er hjemsendt, og når andre er på skolen, siger Erik Olesen.

