Hjemsendt gymnasieelev: - Vi er bange for selv at blive smittet

To uger.

Så længe nåede Romeo Kelemen at gå i 1.g på Silkeborg Gymnasium, inden han sammen med resten af eleverne blev hjemsendt.

Hjemsendelsen sker, efter fem elever i denne uge er blevet testet positiv for corona.

Vi snakker rigtig meget om, at vi er bange for selv at blive smittet, og hvad sker der, hvis vi bliver smittet. Det er noget, der skaber stor bekymring. Romeo Kelemen, 1.g Silkeborg Gymnasium

- Det bliver specielt – også når det er en klasse, man lige er startet i. Vi skal lære hinanden bedre at kende. Det bliver specielt på computeren, siger 1.g-elev på Silkeborg Gymnasium Romeo Kelemen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bekymrede elever

Først blev 475 elever i 3.g sendt hjem, efter to elever var testet positiv med corona. Siden er yderligere tre blevet smittet, og det skaber bekymring blandt eleverne.

- Vi snakker rigtig meget om, at vi er bange for selv at blive smittet, og hvad sker der, hvis vi bliver smittet. Det er noget, der skaber stor bekymring, siger han.

Silkeborg Gymnasium er med sine 1500 elever landets største gymnasie. Alle elever skal nu testes, før de kan vende tilbage til skolen.

- Jeg er selv blevet testet i dag efter skole, og så har vi fået at vide, at vi skal testes tirsdag og torsdag – vi skal have to test, selv om den første er negativ, siger han.

1500 elever er sendt hjem fra Silkeborg Gymnasium.

Forståelse for skolen

Romeo Kelemen har tidligere prøvet at blive hjemsendt, men det er første gang, han oplever, at alle elever sendes hjem.

- Det er vildt og overvældende. Jeg blev også sendt hjem i 9. klasse, men det er ret vildt, at vi alle sammen er blevet sendt hjem. Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle gøre. Først skulle vi have virtuel undervisning, men så skulle vi bare hjem med det samme, siger han.

Men selv om han havde glædet sig til at starte på gymnasiet i en ny klasse, så bakker han op omkring skolens beslutning.

- Det er en rigtig god reaktion. Det er vigtigt at få smitten ned, og det er den rigtige beslutning at sende os alle hjem, så man får brudt smitten, siger han.

Selvisolation

Eleverne er imidlertid ikke kun blevet hjemsendt, men også bedt om at selvisolere sig selv. Ifølge Erik Olesen, Silkeborg Gymnasiums rektor, så er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt ham sende samtlige elever i selvisolation.

Han føler med de mange elever, der nu skal gå i selvisolation, til de har en negativ test.

- Jeg tror, der vil være nogen, der synes, at det der med selvisolation, det er rigtig træls. Det er de kede af, det er den ingen tvivl om, siger Erik Olesen.

Lempet restriktioner

Udmeldingen om den store hjemsendelse kommer dagen efter, Silkeborg Kommune kunne fortælle, at restriktioner i kommunen bliver lempet fra mandag i næste uge på grund af et faldende smittetal.

Fredag middag kunne Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke fortælle samme positive historie.

- Smittekurverne er først fladet ud og er nu på vej stærkt ned af, siger han.

Men altså ikke for gymnasieeleverne, der kan se frem til ni dage uden skolegang.

Opdatering: Det er ikke alle elever, der skal gå i selvisolation. Det er kun de elever, der har været i tæt kontakt med de smittede, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed fredag aften.