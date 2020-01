Ønske om øget fokus på digital mobning: - Det er skræmmende

For at fremtidens lærere er bedre rustet til at undervise skoleeleverne, er det ikke kun fag som dansk og matematik, der skal fokuseres på.

Både blandt elever og lærerstuderende i Silkeborg er der nemlig ønske om øget fokus på digital dannelse og mobning på nettet.

- Folk kan godt være hårde i tonen, når de skriver på nettet, og man kan godt blive ked af det, siger Liva Læsøe fra ottende klasse på Th. Langs Skole i Silkeborg.

Over hundrede lærerstuderende fra læreruddannelsen i Silkeborg på Via University College er derfor på kursus i ‘Holdning og Handling’ i denne uge.

Jeg har prøvet at gøre noget, men så er angrebene blevet rettet mere mod mig. Emil Priergaard Thage, elev

Et kursus der skal hjælpe de lærerstuderende med at klæde børn og unge bedre på i en hverdag med mobning, konkurrence, performance, stoffer og sociale medier.

- Det er vigtigt at være faglige men også at være relationelle, siger Anna Benedicte Gude Højrup fra sjette semester på læreruddannelsen.

- Jeg synes, at det er skræmmende. Folk glemmer, at der sidder en rigtig person på den anden side af skærmen, siger Simone Bay Villekjær Pedersen, der også går på sjette semester.

Nemt at sidde bag skærmen

Liva Læsøe og Emil Priergaard Thage fra ottende klasse på Th. Langs Skole har begge oplevet digital mobning i deres omgangskreds.

Og selvom man ikke altid selv er offer for mobningen, kan fokusset hurtigt vendes.

- Jeg bliver forarget, når det sker. Jeg har prøvet at gøre noget, men så er angrebene blevet rettet mere mod mig. Der er frygt for egen overlevelse, siger Emil Priergaard Thage.

- Det virker bare så nemt. De behøver jo ikke se én i øjnene, siger Liva Læsøe.

Emil Priergaard Thage og Liva Læsøe opfordrer andre til kun at skrive søde kommentarer på nettet.

Gode råd til andre

De to klassekammerater har derfor et par gode råd til andre, der oplever mobning på egen krop eller blandt vennerne.

- Noget, der fungerer rigtig godt, er at ignorere det. Mobberne leder efter en reaktion. Man skal være meget bestemt og ikke tøve, for så viser man, at man egentlig er lidt bange, siger Emil Priergaard Thage.

- På et tidspunkt hvor jeg selv oplevede mobning, skrev jeg til mine venner, der gik ind og satte mobberne på plads. Det gjorde mig rigtig glad, siger Liva Læsøe.

Blandt de lærerstuderende er der derfor heller ikke tvivl om, at øvelserne fra kurset bliver brugt sammen med eleverne, når de studerende engang skal ud på skolerne.

- Når jeg er færdig om halvandet års tid, så vil jeg tage det op og sidde, ligesom vi gør i dag og tage elevernes erfaringer op. Så kan det være, det sætter sig lidt mere fast hos de elever, der ikke har oplevet det før.