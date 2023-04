Morten Hæk tabte kampen til kræft: Var en klippe til det sidste

Konservatives byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, Morten Hæk, er død. Det bekræfter hans kone, Stine Hæk, på hans Facebookside.

"Det er med stor sorg, at vi må fortælle, at Morten natten til i dag er sovet stille ind hjemme i Svejbæk med familien omkring sig," lyder begyndelsen på beskeden.

Morten Hæk døde natten til søndag efter at have været uhelbredeligt syg med kræft i et års tid.

En stor støtte

Morten Hæk var ikke oprindeligt fra Silkeborg. Han voksede op i den nordjyske by Vodskov, og i hele sin folkeskoletid sad han ved siden af sin gode kammerat Kristian Stride.

- Morten har betydet noget for rigtig mange mennesker. Han var et pejlemærke, når man var begyndt at gå ned ad en sti. Så kunne man kigge op og se på, hvad Morten ville have gjort. For man kunne være sikker på, at han stod helt sikkert et eller andet sted. Han var en af mine bedste venner, fortæller en tydeligt rørt Kristian Stride, som desuden er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Socialdemokratiet.

Urokkeligheden og roen er også nogle af de ting Morten Hæks søster, Lone Hæk, fremhæver, når hun tænker tilbage på barndomshjemmet i Vodskov.

- Han var en god bror. Han var god og hjælpsom, både da vi var små, og da vi blev større. Han var god at snakke med. Det væltede ikke ud med ord, men når han sagde noget, så var det næsten altid lige på sømmet, siger Lone Hæk, som i dag bor i København.

- Det er en stor støtte og en klippe, som forsvinder. Han var altid kærlig over for sin familie. Vi har holdt mange ferier og weekender sammen, og det her er også et stort tab for mine børn, siger Lone Hæk.