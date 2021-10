Mand fra Paraguay havde mystisk formue i Jyske Bank

I mindst 10 år havde Jyske Bank en paraguayansk rigmand med en mystisk formue som kunde i bankens filial i Schweiz.

Det skriver Politiken, Berlingske og DR. Medierne har fået adgang til et læk af interne dokumenter kaldet Pandora Papers.

Ifølge en lektor og en jurist, der udtaler sig til alle tre medier, er det uklart, hvor formuen, der i 2005 var på mindst 400 millioner danske kroner, kom fra.

- Det lugter langt væk af, at der er et eller andet kriminelt forbundet med det her. Jeg har svært ved at forestille mig, at der ligger en fornuftig forretningsmodel bag, siger Jakob Dedenroth Bernhoft fra firmaet Revisorjura med ekspertise i hvidvask videre til Politiken.



Formuens ejermand, den nyligt afdøde Genaro Peña, levede ifølge mediernes undersøgelse af at importere Mitsubishi-biler til Paraguay.

- Relationen mellem mængden af penge, og hvad personen laver, ser ikke ud til at stemme helt overens, siger Kalle Rose, lektor ved CBS, til avisen.

Størstedelen af formuen var placeret hos Jyske Bank, da rigmandens forskellige fonde og selskaber var kunder i banken. Fonde og selskaber, der var placeret i de kendte skattely De Britiske Jomfruøer og Panama.



Fra 2005 til 2018 havde Peña en tidligere Jyske Bank-direktør som sin private investeringsrådgiver.

Ud over formuen havde Peña i oktober 2013 også lånt 628 millioner kroner af den danske bank.

Jyske Bank siger i et skriftligt svar til Politiken, at banken ville foretage grundige undersøgelser, "hvis Jyske Bank havde haft en kunde med det beskrevne omfang og med den beskrevne baggrund".

Men banken vil ikke kommentere på konkrete kundeforhold.

Det er krævet af loven, at banker for at undgå hvidvask undersøger, hvordan nye kunder har tjent deres mange penge, skriver avisen. Det fremgår ikke af Politiken, om de regler også gjaldt, dengang Peña havde penge investeret i den danske bank.