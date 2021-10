Analyse: Om få uger går Danmark til valg - det er på spil for partierne

I ingen andre partier ville en formand kunne overleve sådan en perlerække af valgnederlag. Men Kristian Thulesen Dahl er ikke nødvendigvis en færdig mand. Og det til trods for, at der er udbredt frustration og utilfredshed blandt i hvert fald dele af partiets bagland.

Sagen er nemlig den, at det lige nu er overordentligt svært at få øje på et alternativ til Thulesen på formandsposten. Særligt efter at Pia Kjærsgaard nu kategorisk har afvist, at hun er en mulighed.

Konservative - godt valg i sigte, men ryger kronjuvelen?

Meget taler for, at Konservative får et godt valg.

Meningsmålingerne er bedre end i årtier. De to andre store borgerlige partier, Venstre og Dansk Folkeparti, er i vælgermæssig krise og dermed kommer styrkeforholdet blandt borgerlige byrødder til at være anderledes fordelagtigt for Konservative i mange byråd. Og partiet har ry for at være dygtige og snu i de afgørende konstitueringsforhandlinger, der umiddelbart efter valget afgør, hvem der ender med borgmesterkæderne.



Konservative har et erklæret mål om at få et tocifret antal borgmesterposter. I dag har de otte, så målet virker ikke urealistisk at indfri.