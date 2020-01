Leander druknet i kærlighed - forretning på vej til andre byer

Det har været en vild uge for silkeborgenseren Leander Grant Andersen. Siden TV2 ØSTJYLLAND onsdag fortalte om hans evne til at drive en lille servicevirksomhed på trods af sit handicap, er kærlighed strømmet hans vej.

Især på Facebook har mange rost Leander og hans initiativ, gåpåmod og viljestyrke.

Læs også Leander lader sig ikke bremse af sit handicap - bringer varer ud i tuktuk

- Det er virkelig dejligt, og der har primært været søde og gode kommentarer. Det er super fedt, fortæller Leander Grant Andersen i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Mange, jeg har mødt på min vej, har også fortalt, at de har set mig på de sociale medier. Det er sejt, fortsætter han.

'Sejt du udlever din drøm'

På TV2 ØSTJYLLANDs Facebook-side har videoen med ham fået omkring 8800 likes og over 800 kommentarer.

Jeg håber, de bliver mindst lige så glade for dig i Silkeborg, som folk var her i Horsens. Johanne Mosegaard på Facebook

- Hold nu op hvor er du sød og godhjertet Leander. Godt arbejde! Sejt at du udlever din drøm, og samtidig hjælper en masse mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Tak for dig, skriver Pernille Olsen blandt andre.

- Fortsæt dit gode arbejde Leander. Jeg håber, de bliver mindst lige så glade for dig i Silkeborg, som folk var her i Horsens, supplerer Johanne Mosegaard.

Se alle kommentarerne i tråden til videoen her:

Burde sidde i kørestol

Leanders historie er da også helt speciel. Han er født med en spastisk lammelse i højre side og burde egentlig sidde i kørestol. Men med masser af træning og viljestyrke undgår han det.

Og så har han samtidig overskud til at drive sin egen lille servicevirksomhed.

Læs også Forvandlet butikscenter er nu fyldt – endelig får byen en café

I en lille grøn tuktuk bringer han varer ud til lokalområdets ældre og andre, der selv har svært ved at klare de daglige indkøb.

- Jeg kører rundt med dagligvarer i min tuktuk. Jeg handler primært for ældre og folk, der har det svært i samfundet, sagde Leander onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det kan være nogen, der har haft et hårdt liv, eller som ikke rigtig synes, det er sjovt at gå ud og handle. De har måske angst, og så kommer de til mig.

Kan komme til København

Siden han og den lille forretning fik massiv omtale på de sociale medier, er det blevet til et par ekstra kunder, og en har købt reklameplads på den grønne tuktuk.

Men vigtigst for iværksætteren er, at hans forretning muligvis ender i andre byer.

Min farmor går ikke så godt og har svært ved at klare det selv. Så tænkte jeg, at andre må have det på den måde, og så lavede jeg min lille servicevirksomhed. Leander Grant Andersen, Grant service, Silkeborg

- Jeg er blevet kontaktet af en forretningsdrivende i København, der vil hjælpe med at få min virksomhed derover. Så er det en anden handicappet, der skal køre derover, siger Leander med begejstring i stemmen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det har hele tiden været drømmen at udvide til andre byer. Jeg har tidligere boet i Horsens, og der ved jeg, at mine kunder savner mig. Så den har jeg også kig på.

Hjalp sin egen farmor

Inden længe drager Leander derfor til hovedstaden for at drøfte mulighederne, og hvem ved? Måske får alle byer en tuktuk fra Grant Service, som bringer dagligvarer ud.

Det er nemlig navnet på virksomheden, som Leander fik idéen til efter at have hjulpet sin egen farmor med at handle ind.

- Min farmor går ikke så godt og har svært ved at klare det selv. Så tænkte jeg, at andre må have det på den måde, og så lavede jeg min lille servicevirksomhed, har Leander fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Leander Grant Andersens telefon er i princippet altid åben i hverdagene for kunderne.

Kan klare det meste

En typisk pris for en tur ligger på omkring 75 kroner, men afhænger af tidspunktet og opgaven.

Han henter også affald ved flere virksomheder og forretninger i midtbyen og kører det på lossepladsen. Den lille tuktuk kan problemfrit trille ind de fleste steder.

Læs også Stine syer tøj af brugte lagner - til gavn for klimaet

- Ingen opgaver er for små til mig, og ingen er for store, sagde Leander onsdag.

Du kan læse mere om Grant Service på virksomhedens Facebook-side.