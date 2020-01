Forvandlet butikscenter er nu fyldt – endelig får byen en café

Det er lidt af en succeshistorie, der kan fortælles om Hadsten Centret. For år tilbage var stort set alle butikker enten lukket eller flyttet ud, og centret var nærmest forladt. Nu er de sidste lokaler lejet ud.

For efter en stærk indsats af lokale kræfter er stedet blevet omdannet til Sundhedshuset Hadsten med blandt andet læger, fysioterapeuter, apotek og motionscenter. Siden er også en bager og snart en café kommet til.

Røde Kors har nemlig lejet sig ind i lokaler, der tidligere husede en bazar og det kendte diskotek Goggen. I de tidligere bazar-lokaler ønsker mange at etablere en café.

- Hadsten har ikke en rigtig café, og især byens unge mangler et sted at være. Det vil vi skabe. Her skal være god kaffe, brætspil og hvad folk ellers ønsker, siger en af initiativtagerne til caféen, Trine Persson, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange lokale blev tidligere trist over synet af et faldefærdigt center uden liv. Det er der lavet om på nu.

Over 100 interesserede

Håbet er, at stedet skal drives af frivillige kræfter og generere penge til lejeren, Røde Kors.

På ganske kort tid er det lykkes at finde over 100 interesserede frivillige, så på mandag skal planerne lægges.

- Her holder vi et opstartsmøde, hvor vi skal finde ud af, hvor stor opbakningen reelt er, hvilke kompetencer folk har, og hvilke ønsker de lokale har til stedet, fortæller Trine Persson.

Centret er fyldt, og jeg er fuldstændig målløst og stolt. Det har været en hård periode, og jeg har været på udebane med store byggeprojekter, så nu er jeg lettet. Lars Persson, apoteker, Sundhedshuset Hadsten

Røde Kors hidtidige aktiviteter fortsætter også, og i første omgang prøves caféen af i et mindre omfang med korte åbningstider. Indtil man ved, hvor stort behovet er.

Når Røde Kors og de mange frivillige har caféen og øvrige aktiviteter oppe at køre, er der liv i hele centret.

Noget de færreste troede muligt for år tilbage, hvor apoteket stort set var eneste erhvervsdrivende tilbage.

Kan lade sig gøre

Men så tog ejeren af det, Lars Persson med flere, skeen i den anden hånd. Drømmen var at skabe liv i centret igen, og det lykkes ved at omdanne det til et sundhedscenter.

- Centret er fyldt, og jeg er fuldstændig målløst og stolt. Det har været en hård periode, og jeg har været på udebane med store byggeprojekter, så nu er jeg lettet, siger Lars Persson, som for øvrigt er gift med Trine Persson, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Persson og en række andre sundhedsaktører i Hadsten er gået sammen om at åbne Sundhedshuset Hadsten.

På papiret havde han som apoteker ikke de store forudsætninger for at skabe et helt sundhedscenter, men i samarbejde med andre ildsjæle er det altså blevet til virkelighed.

- Det viser bare, at det KAN lade sig gøre, og fremtiden ser lys ud. Vi har fået virksomheder ind, som ikke er afhængige af nethandel og konjunkturer, forklarer han.

