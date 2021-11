Kristoffer gik fra arbejdsløs gamer til certified master

Efter et par år som arbejdsløs, hvor han kun havde haft diverse småjob, skulle han til samtale hos Henrik Just Jernov på Jobcentret i Silkeborg.



- Han virkede svær at motivere for ikke at sige sløv, siger virksomhedskonsulent Henrik Just Jernov.



Henrik Just Jernovs opgave er at motivere og hjælpe langtidsledige med at finde et job, som passer til deres kvalifikationer og personlighed.

- Min første opgave var at få tændt lyset i Kristoffer, så han selv kunne se en idé i det og give slip på sine natlige spilletimer for i stedet at passe et almindeligt arbejde, siger Henrik Just Jernov.