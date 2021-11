Ny strisser på Samsø

- At være landbetjent på Samsø indeholder alt det, jeg elsker ved politiarbejdet. Det er muligheden for at være synlig og være i tæt dialog med borgerne, siger Puk Stender og fortsætter:

- Det, at give borgerne en god behandling, er noget, som jeg går meget op i. Det er i den grad muligt her, og derfor tøvede jeg heller ikke, da stillingen blev slået op. Samsingernes sammenhold og Samsøs smukke natur gjorde beslutningen endnu lettere, siger Puk Stender.