Jyske Bank sænker grænse for negative renter

Fra 1. maj skal kunder i Jyske Bank betale negative renter for indestående over 250.000 kroner. Grænsen bliver dermed sænket med 500.000 kroner. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Jyske Bank, der har hovedsæde i Silkeborg, sænker grænsen for, hvornår man skal betale negative renter for sine indlån. Det sker på grund af forventning om fortsat lave renter.

Det fortæller banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Fra at indeståender over 750.000 kroner har skullet betale en negativ rente, så bliver grænsen fra 1. maj sat ned til 250.000 kroner.

- Det betyder, at man kan have 250.000 kroner stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente, forklarer Jyske Bank i meddelelsen.

25 milliarder bliver berørt

På øvrige konti betaler man negativ rente af alt indlån. På indlånskonti til børn samt børneopsparing er grænsen dog 100.000 kroner, oplyser banken.

Samlet bliver indlån for omkring 25 milliarder kroner berørt af ændringerne.

Meddelelsen er kommet i forbindelse med et årsregnskab, der viser et lille fald i Jyske Banks overskud efter skat.