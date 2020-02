Brand på lystbådehavn: 10 både er udbrændt

Seks brandfolk har tidligt tirsdag morgen arbejdet på at begrænse skaderne. Foto: Øxenholt foto

10 både er tidligt tirsdag morgen udbrændt ved Kaløvig Bådehavn ved Studstrup.

Klokken 05.26 tikkede alarmen ind hos Østjyllands Brandvæsen, der lige siden har arbejdet på stedet.

- Der var godt gang i den, da vi kom, siger Bjørn Christensen, der er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen.

Ifølge indsatslederen er branden formentlig opstået i en af bådene, der ligger side om side på en opbevaringsplads på land med cirka en meter mellem hinanden.

Det lykkedes at redde nogle både fra flammerne ved at få dem trukket væk fra branden. Men det kunne være gået meget værre.

- Hvis ikke branden var blevet opdaget, var mange flere både gået til, da de står så tæt på hinanden, siger indsatslederen.

Kaløvig Bådehavn ligger lige syd for Studstrup. Foto: Google Maps

Hvordan branden er opstået, vides endnu ikke, men politiet arbejder lige nu på stedet for at forsøge at klarlægge brandårsagen.

Ingen personer er kommet til skade ved branden, og Bjørn Christensen fortæller, at de seks brandfolk, der har deltaget i slukningsarbejdet, forventes at være færdige med arbejdet klokken cirka 7.40.