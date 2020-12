Jørgen gik på pension efter 50 år: Nu tager han gammelt erhverv i brug

Samtidig vil de også gerne slå et slag for at bevare de knive man har i køkkenskuffen.

- Stålproduktionen er generelt noget af det, som forurener mest. Hvis man behandler en kvalitetskniv godt og får den slebet regelmæssigt, så kan den holde hele livet. Det er et stort mantra for os at bekæmpe vores brug og smid væk-kultur, siger Jesper Lajer.

Bliver ved, så længe han kan

Folkepensionister må tjene 122.004 kroner om året uden der sker en modregning i pensionen. Og Jørgen Andersen kender flere, som gerne vil arbejde, selvom de er gået på pension.

Han har også nok at se til i hverdagen – udover at køre rundt og slibe knive, så holder han også opsyn med nogle ejendomme.

For ham er det ikke nyt at slibe knive. Han har gjort det i 50 år som slagter og for naboer og bekendte. I dag kommer han mere vidt omkring - lige fra Hammel og Låsby til Ikast og Herning og til Ry. Hvor og hvornår han har opgaver, ved han først, når han bliver booket.

Hvor længe vil du blive ved med at arbejde?

- Det ved jeg ikke. Så længe jeg er rask og rørig. Jeg har ikke planer om at stoppe, siger Jørgen Andersen.