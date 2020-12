Syv års kamp - naturområde reddet fra asfalt og nybyggeri

Dybe slugter, stejle skrænter og naturrige dale, det er Dalene ved Resenbro. Nu kan området også prale af at være fredet mod nybyggeri og motorvejsudvidelser.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

Dermed er syv års kamp afsluttet for foreningen, der begyndte sit arbejde for at få dalene fredet i 2013. Dengang var der planer om at lave nye veje i området.

Det var netop frygten for mere asfalt og mindre natur, der fik Danmarks Naturfredningsforening til at kaste sig ind i kampen for at få Dalene ved Resenbro fredet, inden naturen måtte vige for veje og nybyggeri i takt med, at Silkeborg udvider sig.