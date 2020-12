Intet er umuligt for Jens Pind: Minder om James Bond-figur

Både sønnike og konen bakker da også Jens Pind op i, at han finder en løsning på det meste.

- Jo, jeg praler med ham. Han kan alt, siger Hans Christian Vestmark Pind.

Bosat langt ude på landet nord for Hørning, har Jens Pind masser af plads at boltre sig på til de mange projekter. Og han kan næsten heller ikke lade være.

Solceller mener han eksempelvis er for grimt til at komme på huset, og derfor byggede han et kombineret shelter og udekøkken, hvor de i stedet kunne placeres.