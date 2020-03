Hotel har mistet millioner på en uge – nu sendes ansatte hjem uden løn

Hoteller og restauranter rundt omkring i landet kæmper lige nu for at overleve på grund af coronavirussens udbrud.

Et af de steder, der er særlig hårdt ramt her i Østjylland, er hotel og konferencecenteret Vejlsøhus, som ligger i Silkeborg.

- Det er rigtigt trist og rigtig hårdt. I weekenden skulle vi have fire store selskaber, men de er blevet aflyst. Vi skulle også levere mad ud af huset til et stort arrangement, men det er også blevet aflyst, og det hele kan mærkes, siger Jakob Beck Wätjen, der er hotelchef på Vejlsøhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har ingen gæster, så vi lukker det hele ned, og vi sender alle vores ansatte hjem. Det er rigtig ærgerligt, men det bliver vi nødt til at for at kunne komme igennem det her. Jakob Beck Wätjen, hotelchef, Vejlsøhus

Foruden weekendens arrangementer har Vejlsøhus også fået annulleret arrangementer, som skulle finde sted de næste par uger, og det betyder, at de indtil videre mister en omsætning på mere end 3,5 millioner kroner.

Hotellet holder restauranten åben til søndag, hvor man kan komme og får morgenmad. Foto: Vejlsøhus

Drejer nøglen om for en stund

Hotellet, hotellets restaurant og konferencecenteret står stort set tomt, og med de mange annulleringer forudser hotelchefen, at det vil fortsætte sådan de næste par uger. Derfor har han valgt at lukke hele Vejlsøhus ned fra på søndag.

Der er i alt tale om 35 ansatte, som fra på søndag ikke skal møde op på deres arbejde på Vejlsøhus. I stedet skal de blive derhjemme de næste 14 dage uden løn.

- Mine ansatte har været meget nervøse de sidste ti dage, for de kunne godt se, hvad der skete, og hvor det her vil ende, siger Jakob Beck Wätjen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ny aftale gør det muligt

Normalt må virksomheder ikke bare sende deres ansatte hjem uden løn med omgående varsel, men i dag, fredag, er fagforeningen 3F og de to arbejdsgiverorganisationer Dansk Erhverv og Horesta kommet frem til, at det er tilladt under coronakrisen.

- Det er utroligt vigtigt i den nuværende situation, at alle viser samfundsansvar, siger viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Jeg er glad for, at vi sammen med 3F har indgået denne aftale. Denne aftale kan være med til at holde hånden under virksomhederne i en vanskelig situation og dermed sikre, at ansatte har et job at vende tilbage til, når krisen er overstået, siger viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv Laurits Rønn, i pressemeddelelsen.

De næste 14 dage kan man heller ikke booke et af Vejlsøhus mange konferencelokaler. Foto: Vejlsøhus

Sikret job efter corona-krisen

Hotelchefen på Vejlsøhus Jakob Beck Wätjen er selv Formand for Horestas Regionsbestyrelse for Region Midtjylland, og som hotelchef er han glad for den mulighed hoteller og restauranterne nu har fået.

- Fordelene for virksomhederne er, at vi ikke skal fyre folk. Her er de ansatte garanteret et job bagefter, og det er godt. Jeg synes, det er en rigtig god beslutning, for vi er rigtigt hårdt presset, siger Jakob Beck Wätjen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham er hans 35 ansatte også ved godt mod.

Den hjælp, der er kommet i dag, er en stor hjælp for virksomheden. De ansatte er glade, selvom de går ned i løn, for de er stadig sikret et job bagefter. Jakob Beck Wätjen, hotelchef, Vejlsøhus

- Den hjælp, der er kommet i dag, er en stor hjælp for virksomheden. De ansatte er glade, selvom de går ned i løn, for de er stadig sikret et job bagefter, siger Jakob Beck Wätjen til TV2 ØSTJYLLAND.

De 35 ansatte vil de næste 14 dage modtage dagpenge.

Jakob Beck Wätjen oplyser desuden, at Vejlsøhus’ restaurant har åbent søndag morgen til alle dem, der har lyst til at spise morgenmad hos dem, men derefter lukker og slukker de.

På nuværende tidspunkt satser Vejlsøhus på, at de kan åbne igen om 14 dage.

Jakob Beck Wätjen er også hotelchef på Gl. Skovridergaard Hotel & Konferencecenter i Silkeborg, som fortsat vil holde åbent.