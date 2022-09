Garanti uden værdi: Kommune var ikke forberedt på Regatta-konkurs

Pengene vil nemlig kun kunne kræves udbetalt i tilfælde af svigtende omsætning ”grundet dårligt vejr og andre særlige omstændigheder”.

Og det hænger altså ikke sammen med, at Regattaen selv har forklaret, gæsterne købte for få øl.

- Det forhold, at gæsterne har brugt færre penge end ventet, kan ikke anses for en ”særlig omstændighed”, og hvis der heller ikke var dårligt vejr, så bliver det svært for kurator at komme igennem med et krav på at få udbetalt pengene, siger Peter W. R. Krarup.

Oveni det står der i aftalen, at pengene er øremærket foreninger og frivillige til Regattaen. Og da kurator ikke kan særstille dem, når pengene skal fordeles til alle kreditorer, er der endnu en betingelse i aftalen, der ikke kan opfyldes.

Ikke taget højde for konkurs

Hvad der reelt kommer til at ske med pengene, er der lige nu ingen, der ved. Regattaens formand, Johanne Errboe, erkender i Midtjyllands Avis, at de ikke er klar over, hvordan aftalen hænger sammen nu.

Og det samme er altså situationen hos Silkeborg Kommune.

- Konkurs har ikke været et scenarie, der er taget højde for i aftalen – så pt. afventer vi juridisk afklaring af videre aktivering af underskudsgarantien, skriver de i en mail.

Kommunen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der lige nu står 800.000 kroner på en urørt konto og venter yderligere afklaring.