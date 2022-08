Festarrangør efter konkurs: Dømt til at gå galt

Viceborgmester i Silkeborg Kommune Johan Brødsgaard (RV) afviser kritikken fra Oliver Zähringer.

- Vi valgte i tidernes morgen blandt fem bud, og de var alle sammen ganske udmærket. Og så var der nogle ting ved den her, som måske rent kunstnerisk var interessant for nogle, og i og med at vi kendte dem som aktører fra vores Riverboat (Jazz Festival, red.), så troede vi også på, at det kunne lade sig gøre her, siger viceborgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.