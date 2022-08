- Det virker, som om Pia K. vil fremprovokere at få en kebab i hovedet

Men Marianne Karlsmose mener altså, at besøget er skudt helt ved siden af.

- Vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad politik handler om, og politik handler ikke om at svine andre til, siger hun.

- Hun skal ikke have lov at repræsentere det danske demokrati og danskhed på den måde, siger Marianne Karlsmose.

Men er det her ikke lige så provokerende, at I så dukker op og spiser en kebab?

- Det skal have et modsvar. Derfor reagerer vi. Det er tydeligt, at de prøver at skabe en konflikt, der ikke er der.

- Vi sætter det selvfølgelig på spidsen, men vi er nødt til at give et modsvar til, hvad danskhed er for DF. Vi udfordrer den lukkethed, de står for. Det har jo ikke noget med politik at gøre, det handler om menneskesyn, siger Marianne Karlsmose.