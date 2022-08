For første gang i fem år: Folkefest i Silkeborg er tilbage

Fyrværkeriet er normalt en traditionsrig del af regattaen, men i år satser man i højere grad på et fyrværkeri-/lysshow. Det falder dog ikke i god jord hos alle.



- Det er jo skidt, vi plejer at være rigtig stolte af vores by og at kunne vise det frem. Det plejer at trække mange mennesker til Silkeborg. Men nu ser vi hvad der sker i år, jeg tror godt de kan leve op til det, og at det bliver rigtig godt, siger Lisbeth Balleby Pedersen fra Silkeborg, som deltager i festivalen.