Én Gudenå, syv borgmestre og tre planer mod oversvømmelse

De syv Gudenå-borgmestre kom frem til en plan, men det kommer for sent, mener kroejer Dragan Sljivic.

Det lyder næsten som et eventyr. Onsdag mødtes syv borgmestre i Silkeborg for at komme med en samlet plan, så man kan håndtere problemerne med de mange oversvømmelser langs Gudenåen.

Men der er ikke noget eventyr over det for kroejer Dragan Sljivic, som har fået oversvømmet kælderen på Svostrup Kro.

Pumperne kører nærmest i døgnet rundt for at holde trit med vandmasserne.

Her kæmper han ikke kun mod vandmængderne fra Gudenåen, men på grund af den høje vandstand i åen, så løber grundvandet ikke naturligt væk, men ned i vinkælderen og skal også pumpes ud.

Vandet pumpes ud af kælderen på Svostrup Kro.

De store vandmasser sætter tydelige spor på den gamle kro.

- Fugten hæver sig op ad trapperne. Nu er de en meter højt op, siger Dragan Sljivic til TV2 ØSTJYLLAND.

Samtidig skylder vandet sandjorden under jorden væk, og skaber revner i murværket.

- Det kan et mere end 200 år gammelt hus ikke klare, fortæller kroejeren.

En samlet plan klar, men kan først klar i 2022

De syv borgmestre fra Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Hedensted og Viborg kom frem til en fælles plan.

Kommunernes plan er at få lavet et oversvømmelseskort, så de kan se, hvor det oftest går galt.

De vil have undersøgt hvilken effekt og udgifter, som der er ved at: 1) Oprense åen, 2) lave diger, 3) oprette søer og lede vandet derhen ved ekstrem nedbør.

Planen er, at effekterne og udgifterne ved at oprense åen, lave diger og oprette søer skal undersøges.

Det er det rigtige at gøre at løse det i fællesskab, da man ikke kan gøre det alene i de enkelte kommuner, mener seniorspecialist i vandløb.

- Det er den rigtige løsning, for det er den eneste måde, man kan løse det på. Det er ved at stå sammen. Så derfor er det en rigtig god idé, fortæller Morten Lauge Fejerskov, som også har en ph.d. i vandløbsteknologi.

Men planerne og dermed også løsningerne kan formentlig først være klar i 2022. Men i Svostrup mangler Dragan Sljivic løsninger nu.

- Jeg bakker fuldstændig op om den idé. Det er godt at kigge på de langsigtede planer, men vi er også nødt til at se konkrete løsninger nu og her. Jeg kan for eksempel ikke se nogle maskiner, som har fjernet sandbakkerne her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal mindre snak og mere handling til, mener han.