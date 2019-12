Efterlyses for indbrud på kro: Kan du kende manden?

Tidligt om morgen omkring kl. 5.30 den 13. september i år brød to maskerede mænd ind på Kongensbro Kro og stjal inventar til en værdi af 65.000 kroner. Nu efterlyses gerningsmændene - den ene med billeder fra overvågningskameraer.

Efter indbruddet henledte kroens ejer politiets fokus på en bestemt mand, som det siden hen viste sig ikke var den rette alligevel.

- Derfor er det først nu, at vi bliver opmærksomme på videoen med overvågningsbilleder, som vi offentliggør, for at høre om andre kender manden, siger politikommissær hos Midt og Vestjyllands Politi, Bent Riber Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Videooptagelserne indeholder kun brugbare billeder af den ene af de to mænd, som er mistænkt for at bryde ind på kroen.

Øverst på siden og her kan du se, hvordan den mistænkte mand ser ud. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Signalementer A: Mand, 18-25 år, ca. 180-185 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iklædt hvid hættetrøje med reflekser under armene og hvide stropper foran, grå bukser med et sort bælte, et spraglet klæde om munden og grå/hvide sko af mærket Nike med hvid sål. Han var iført arbejdshandsker. Han medbragte en sort skruetrækker med rød farve og en kniv. B: Mand, 25-30 år, ca. 170-175 cm høj og almindelig af bygning. Han har spids næse med lang næseryg og sort langt fuldskæg. Han var iklædt grå/blå jakke med hætte og hvide stropper og skrift på venstre ærme, grå bukser og grå arbejdshandsker. Det er billeder af gerningsmand B, der er offentliggjort fra stedet. Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

Søger gerningsmand til røveri

Borgere, der har oplysninger om personernes identitet eller opholdsstedet, bedes kontakte politiet.

Midt- og Vestjyllands Politi kan nås på tlf. 114.

Også Østjyllands Politi er ude med en efterlysning og offentliggørelse af overvågningsbilleder.

Den 33-årige fik rejst sig op og tog fat i pengesedlerne, så de gik i stykker, mens han råbte om hjælp. Østjyllands Politi

Her er det gerningsmanden til et røveri i Aarhus i november, som der eftersøges.

Tidligt om morgenen søndag den 10. november omkring kl. 06.45 var en 33-årig mand i byen i Aarhus, hvor han havde været på en bar i Fiskergyde.

Den 33-årige mand har forklaret politiet, at han på vej væk derfra faldt han i snak med en udenlandsk mand, der blandt andet fortalte, at han var fra Afghanistan.

Her ses gode billeder af manden, der mistænkes for at stå bag røveriet i Aarhus. Foto: Østjyllands Politi

Blev opdaget på 7-Eleven

- Pludselig tog manden fat i den 33-årige og skubbede ham omkuld, tog pungen ud af hans baglomme og tog to 200 kr.-sedler, der lå i pungen. Den 33-årige fik rejst sig op og tog fat i pengesedlerne, så de gik i stykker, mens han råbte om hjælp, oplyser politiet.

Herefter tog ofret sin telefon frem for at tage billeder af gerningsmanden, der reagerede ved at slå ud efter den 33-årige, der igen blev væltet omkuld, hvorefter gerningsmanden løb fra stedet.

Kort efter gik den 33-årige mand en tur forbi 7-Eleven på Lilletorv, hvor han pludselig så gerningsmanden komme ind ad døren.

- Med hjælp fra en af de andre i butikken, blev gerningsmanden overtalt til at vise de to halve pengesedler, som han var sluppet afsted med. Han gav dem til den 33-årige, hvorefter han forsvandt fra stedet, lyder det fra Østjyllands Politi.

Politiet vil meget gerne i kontakt med manden, der stod bag det mislykkede røveri.