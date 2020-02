Erhvervsdrivende håber på bro: - Vi får chancen for at overleve som ø

Skal der gå en Kattegatbro over Samsø eller ej?

Den diskussion har længe fyldt meget hos samsingerne, og mange af øboerne har været ude med heftig kritik af idéen.

Vi får også bøvl, hvis vi til sidst ikke er nogen mennesker herovre. Mogens Mahler, gårdejer, Samsø.

Blandt andet blev der i januar stiftet foreningen 'Stop Motorvej over Samsø' og Facebook-gruppen 'NEJ til en bro over Samsø' har i skrivende stund 2637 medlemmer.

Men nu går flere tilhængere af en fast forbindelse ind i debatten. De mener nemlig, at broen vil understøtte øens udvikling, fastholde Samsø som selvstændig kommune og vende øens faldende indbyggertal.

- Vi får chancen for at overleve som ø og for, at vi også kan klare os selv bedre økonomisk. Det bliver ikke sådan uden, at der er nogen, der vil få lidt bøvl ud af det, men vi får også bøvl, hvis vi til sidst ikke er nogen mennesker herovre, der kan få et samfund til at fungere, siger Mogens Mahler, gårdejer på Samsø, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den holdning bakkes op af en af øens største erhvervsdrivende.

- Vi må sige, at de tiltag der er gjort igennem mange år, er ikke helt lykkes for os endnu, selvom vi har rigtig god plads på Samsø. Så en Kattegat-forbindelse kunne måske give os et løft i bosætningen på Samsø, siger Søren Peter Kjeldahl, der har firmaet Brdr. Kjeldahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mogens Mahler mener, at en bro kan skabe nyt liv på Samsø.

Tør ikke stå frem

Indtil videre er det ikke mange tilhængere af broen, der ligesom Mogens Mahler og Søren Peter Kjeldahl, har blandet sig i debatten offentligt.

TV2 ØSTJYLLAND har dog talt med flere erhvervsdrivende, der er positive overfor broen, men de tør ikke stå frem, da de frygter, at det kan gå udover deres forretning.

Søren Peter Kjeldahl har da også bemærket, at debatten til tider kan være meget følelsesladet.

- Nogle gange er der nogen, der kommer lidt op i det røde felt, siger han.

02:23 VIDEO: Mens de på Samsø lige nu ruster sig til krig i mod planerne om en ny motorvejsbro henover øen, så er der ganske stor glæde at spore på Djursland. Regeringen vil nemlig udover Samsø også undersøge en anden kattegatforbindelse - en direkte linjeføring mellem Djursland og Sjælland. Luk video

Ikke for egen vinding

Søren Peter Kjeldahls firma bruger årligt omkring 4000 færgeafgange, og ville derfor have økonomisk gavn af en Kattegatforbindelse over Samsø.

Firmaets direktør fortæller dog, at han ikke kun af positiv overfor broen af hensyn til sin egen forretning.

- Det er det bestemt ikke. Jeg vil gerne have, at Samsø stadigvæk skal bevare sit særpræg, men også være et levende samfund, siger han.

Gårdejer Mogens Mahler stemmer i.

- Jeg er født og opvokset på Samsø, og jeg kan se nu, at man kan jo knap nok kan få nogen herover og spille en håndboldkamp, fordi man skal med en færge, siger han.

Han er overbevist om, at en bro vil have en positiv indflydelse på øen.

- Der vil dukke nogen virksomheder op, og vi kunne måske forestille os, at hvis der skulle være et betalingssted, kunne det være herovre, siger han.

En kattegatforbindelse kan potentielt stå klar omkring år 2035.