Borgmester til borgmester: - Kom herop og bliv statsborger

- Men først, så skal du lige komme herop og blive dansk statsborger!

Sådan lød det fra borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S), da han i eftermiddags bød Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S) op på scenen.

Det var et noget usædvanligt håndtryk, da Aarhus' borgmester i dag bød Samsøs ditto velkommen som dansk statsborger.

Da Marcel Meijer trådte op og gav den anden borgmester hånden var det officielt. Efter 29 år i landet kunne han omsider kalde sig for dansk statsborger.

- Selvom det rent praktisk ikke betyder så meget, så er det da en speciel dag. Det bliver lige pludselig lidt formelt og officielt det hele, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAN og fortsætter:

- Min søn sagde faktisk til mig her til morgen, at det var lidt som om, at jeg skulle konfirmeres.

Rådhuset i Aarhus var pyntet op til fest, da borgmester Jacob Bundsgaard officielt kunne give 178 nye danske statsborgere det endelige bevis på, at de nu er danske statsborgere.

Et langt opløb

Statsborgerskabet har været længe under vejs.

Marcel Meijer har boet i landet i 29 år, men er egentlig hollænder (eller 'var').

Han blev borgmester på Samsø i 2013, hvilket var første gang i Danmarkshistorien, at en borgmester ikke havde statsborgerskab. Det er der nemlig intet krav om.

Men i 2017 mente han, at tiden var inde til at gøre det officielt. Derfor begav han sig ud i dansk eksamener og diktater, som er påkrævet, hvis man vil modtage statsborgerskab, hvilket altså nu er kulmineret i et borgmester-til-borgmester håndtryk, et brev fra dronningen og et dansk statsborgerskab.

- Man har en historie og en barndom, og den kan man aldrig viske ud. Men jeg er ikke i tvivl om, at min fremtid ligger i Danmark. Og jeg vil gerne være stensikker på, at jeg kan blive i Danmark, siger han.