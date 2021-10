Privat leverandør smidt på porten - over 3000 demenspatienter påvirket

Patienter, der er blevet henvist, men endnu ikke har været til udredning hos Demensudredning Danmark, vil blive visiteret tilbage til deres region.

Danske Regioner oplyser, at Demensudredning Danmark i en periode fra januar til juni i 2020 var suspenderet. I april 2021 blev Danske Regioner og Demensudredning Danmark enige om en faglig gennemgang af journaler. Det er den, der nu er mundet ud i, at samarbejdsaftalen bliver opsagt.

TV2 ØSTJYLLAND har torsdag forsøgt at komme i kontakt med Demensudredning Danmarks ejer og direktør Thomas Lars Lawaetz, men han har ikke ønsket at medvirke. For mange ting i situationen er stadig uafklaret, lyder svaret til TV2 ØSTJYLLAND.