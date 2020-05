Hospitalernes coronaafsnit lægges på køl: - Antal indlagte nærmer sig normalen

Smittetrykket er lige nu så lavt, at hospitalerne kan lægge Covidafsnittene på is grundet den lave belastning. Genrebillede. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Der er lige nu så få indlagte på intensiv i Region Midtjylland, at man af anonymitetshensyn ikke kan oplyse om det konkrete antal ud over, at der samlet er tale om mindre end fem patienter fordelt på de fire østjyske hospitaler i Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens.

Belastningen for regionens hospitaler er faktisk lige nu så lav, at man flere steder lægger de nye covid-afdelinger på køl.

Lars Østergaard er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og en af landets førende virusforskere. Han har fra første række kunnet se, hvordan smittetrykket er faldet drastisk henover de seneste uger.

- Smittetrykket er lavt. Der er ikke ret meget virus her. Det betyder, at der ikke er ret mange, som bliver indlagt på hospitalet og dermed heller ikke ret mange, som er voldsomt syge, sagde han i mandags til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alt i alt er det tegn på, at det heldigvis går den rigtige vej med smittetryk og virus i vores område. Vi har styr på virus.

Lars Østergaard har siden slutningen af februar fortalt vidt og bredt om, hvad lægevidenskaben vidste. Han har fortalt, hvad Aarhus Universitetshospital har kunnet gøre for de indlagte, og på Facebook gentagne gange givet os gode råd om, hvordan vi skulle forholde os for at undgå at blive smittet med Corona. Nu ser han tilbage på coronakrisen, som den er forløbet indtil nu.

Sengeantal nærmer sig normale tilstande

I dag kunne Politiken berette om, at hospitaler på stribe rundt omkring i landet lægger de særlige covid-afsnit på køl, fordi faldet af indlæggelser er faldet drastisk.

- Det er gået dramatisk ned meget hurtigt. Jeg har ikke mødt nogen, som havde ventet den udvikling, siger koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen til Politiken.

Og samme billede tegner sig i Region Midtjylland, hvor antallet af sengepladser, som man lige nu har i brug, nærmer sig noget der ligner normale tilstande.

Antallet af covidpatienter er lige nu så lavt, at den reelle belastning nu er de mange podninger og test, som vi foretager os, samt arbejdet med værnemidler Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen

I øjeblikket er der ifølge Statens Serum Institut blot 8 patienter indlagt med Covid-19 i regionen.

- Antallet af covidpatienter er lige nu så lavt, at den reelle belastning nu er de mange podninger og test, som vi foretager os, samt arbejdet med værnemidler, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Særligt værnemidlerne sætter tempoet lidt ned, fordi medarbejderne beskytter sig selv og patienterne, og derfor skal skifte værnemidler efter hver patient, fortsætter han.

Koncerndirektør Ole Thomsen bekræfter, de østjyske hospitalers Covid-afsnit lige nu omlægges og nedlægges, men at man holder sig omstillingsparate i tilfælde af en anden bølge, hvor man lynhurtigt skal opskalere på ny.

Covidafsnit lægges på is

Når tallene for indlæggelser er så lave betyder det også, at de særlige covid-afsnit ikke bruges i samme høje grad, som man i første omgang frygtede ville blive nødvendigt.

Derfor er man flere steder begyndt at isolere covid-19-patienter på de almindelige medicinske afdelinger, frem for de til formålet opførte covid-afdelinger.

- Lige nu lægges afsnittene lidt om. Ingen af regionens hospitaler er belastede lige nu, siger Ole Thomsen.

Vi skal være klar til anden bølge, hvis den skulle komme, og det er vi også Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen

Covid-afdelingerne lægges med andre ord flere steder lidt på is for en stund. De lukkes dog ikke helt.

- Vi skal være klar til at kunne opskalere med det samme, hvis der kommer en anden bølge, og derfor er det vigtigt, at der fortsat er personale med covid-19 ekspertise klar til at rykke ind, samt afdelinger specifikt designet til opgaven, siger han og fortsætter:

- Vi skal være klar til anden bølge, hvis den skulle komme, og det er vi også.

