Sygehuse til kamp mod plastik - i Randers er de allerede i fuld gang

Til sammenligning tegner landbruget sig for omkring 22 procent af Danmarks udledning. Det vides dog ikke, om tallene er opgjort på samme måde.

Ikke desto mindre er der grund til at tage sundhedsvæsenets udledning alvorligt. Det siger Maria Gaden, der er faglig leder hos Center for Bæredygtige Hospitaler, som er nedsat af Region Midtjylland.

- Det kan være svært at forholde sig til, hvor stor en udledning skal være, før vi som samfund skal begynde at tage det alvorligt. Omvendt kan man sige, at al CO2-udledning er et problem, siger hun.

Bruges kun én gang

Langt størstedelen af sundhedsvæsenets udledning kommer ifølge Maria Gaden fra hospitalerne. Det gælder for eksempel især indkøb og forbrug af varer som eksempelvis handsker, sprøjter og uniformer, som bruges i forbindelse med behandling af patienter, og som ofte kun bruges én gang.

I alle regioner arbejder man med at finde mere grønne løsninger.

Men der er også nogle "lavthængende frugter", som man allerede nu kan brede ud til alle hospitaler i alle regioner, mener Maria Gaden.

Nogle hospitaler har for eksempel valgt at stoppe med systematisk at bruge lejepapir til en briks til patienter, som måske bare skal ind og have målt et blodtryk og ligger på briksen med alt sit tøj på.

- Der kan man spørge sig selv, om de mange, mange tons, vi bruger af det om året, egentlig øger kvaliteten og sikkerheden i behandlingen?