Stina får dagligt tilråb og blikke trods handicapskilt: - Jeg kan ikke mere

- Jeg oplever stort set hver gang, at jeg kommer kørende og skal parkere på en handicapplads, at allerede når jeg kører ind, så kigger folk, når jeg kører over mod handicappladserne.

Sådan lyder det fra 33-årige Stina Jørgensen fra Randers. Ifølge hende er det ikke bare nysgerrige blikke, der følger med i hendes parkeringer.

Jeg tager også mig selv i, at jeg nogle gange humper med vilje, selvom jeg ikke har ondt. Stina Jørgensen, Randers

Til trods for en knæskade, en kronisk sygdom og et gyldigt handicapskilt, oplever hun nemlig, at folk kigger fordømmende på hende, når hun triller bilen ind på parkeringspladsen.

- Det er rigtig træls at opleve. Jeg kan ikke gøre for, at jeg er kronisk syg, selvom jeg ikke er særligt gammel. Jeg kan godt lide at være pæn og præsentabel, men det sender åbenbart et forkert signal, når man har et handicapskilt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Stina Jørgensen har haft sit handicapkort i et år. Foto: Privatfoto

Hendes handicapskilt hænger tydeligt i forruden. Men trods det, er det ikke bare stirren og skulende blikke, hun oplever:

- Når jeg parkerer, så stopper folk op med det, de laver ved deres biler og venter på, at jeg kommer ud af min bil for at se, om jeg sidder i kørestol eller bruger krykker. Nogle går også direkte over til mig, nogle ryster på hovedet eller råber til mig, at jeg har ikke ret til at parkere der, siger hun.

Nogle gange er det så slemt, at hun tager krykker eller sin kørestol frem fra bilen bare for at få fred fra folk:

- Jeg tager også mig selv i, at jeg nogle gange humper med vilje, selvom jeg ikke har ondt, men så er det som om, det er okay, og så bliver jeg ikke konfronteret. Og det er en klam tanke, at jeg skal humpe ekstra, bare for at få fred, siger Stina Jørgensen.

Stina Jørgensen fik en knæskade for syv år siden, og derudover lider hun af fibromyalgi, som er kroniske smerter i muskler, led og væv. Foto: Privatfoto

Men nu har hun fået nok. Derfor har hun fattet tasterne og skrevet et opslag i Facebookgruppen 'Facebook Randers', hvor hun beder sine medrandrusianere om forståelse.

- Det var ikke min intention at brokke mig, men at få folk til at prøve og tænke over, hvordan det påvirker os med et usynligt handicap, at vi hele tiden skal forsvare os selv, siger Stina Jørgensen.

Mit håb er, at der bare er et par stykker, der tænker sig om, når de ser en velfungerende handicappet. Stina Jørgensen, Randers

Og det lader til, at hun har ramt et emne, der kan få randrusianerne op af stolene. Efter blot et døgn efter opslaget, har hun fået op mod 500 reaktioner og over hundrede kommentarer.

- Det er sindssygt så mange, der har reageret på mit opslag på Facebook. Jeg har fået mange søde kommentarer, og jeg er helt overvældet.

Derfor har hun på Facebook nu fået en god dialog i gang om den problematik, der ligger i at have et usynligt handicap:

- Jeg tror ikke, jeg kan ændre folk, men mit håb er, at der bare er et par stykker, der tænker sig om, når de ser en velfungerende handicappet, så jeg har opnået det, jeg ville med mit handicap, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.