Rozetas forældre og 11-årige lillesøster er fanget i Kabul

Og samtidig har hun måtte informere lillesøsterens skole om, at hun ikke kommer til at møde op det næste stykke tid.

- Det er meget hårdt at se, for det var begyndt at blive godt i Afghanistan. Jeg var selv på ferie der i marts måned, siger hun.

Det har ikke været muligt for TV2 Østjylland at få kontakt til Rozeta Yousefis forældre i Afghanistan, da de er optagede af at løse deres situation.