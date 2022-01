Pas på: Mange bliver snydt af Marketplace-tyve

Selvom beskeden lyder uskyldig, er det dog et forsøg på at snyde dig.

Personen i den anden ende er nemlig ikke interesseret i at købe dine varer, men vil derimod have dig til at udfylde dine kreditkortoplysninger på et link, de sender. Alt sammen under dække af, at det bare er et fragtlabel, du lige skal betale for.

'Er der nogen, der hopper på det crap?'

En af dem, der er blevet forsøgt snydt på Facebook Marketplace er Jonas Dahlerup fra Randers.

I gruppen 'Facebook Randers' delte han to screenshots af personer, der havde forsøgt at snyde ham.