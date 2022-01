Udsat for indbrud TO gange samme nat

Ukendte gerningsmænd knuste natten til onsdag en rude ind til en virksomheds lokaler på Frederiks Plads i det centrale Aarhus mellem Hovedbanegården og Sydhavnen.

Indbruddet - det første vel at mærke - blev anmeldt klokken 1.25.

Efter at have smadret vinduet fik gerningsmændene adgang til et lokale, hvorfra de stjal flere af stedets designermøbler, oplyser Østjyllands Politi i den seneste døgnrapport.