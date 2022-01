Butikstyve hærger i byen - nu går rivaler sammen

Også kunderne bakker op om samarbejdet.

- Jeg synes, det er en udmærket ide, at de kan samarbejde om det. For det er jo os andre kunder, der kommer til at betale for det, der forsvinder, siger Ole Madsen fra Rønde.

- Det er helt relevant og godt, at de kan stå sammen om et fælles problem, lyder det fra en anden kunde, Anne Mette Berg.

Nu håber supermarkederne, at det hjælper.

- Formålet er at skabe tryghed for os alle - både kunder, personale og os selv - og så få et godt samarbejde med myndighederne om, hvordan vi kan løse den her udfordring, siger Rene Povlsen fra Meny.

