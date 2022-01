Så mange juleindbrud var der i din kommune

I Aarhus, Norddjurs, og Odder Kommune har der været lidt flere indbrud end i julen 2020, men stadig markant færre end årene før.

Borgerne på Samsø har igen i 2021 var forskånet for indbrud i juledagene.



- Det er rigtig positivt, at der overordnet set er færre østjyder, der er blevet udsat for den ubehagelige oplevelse, det er at komme hjem til et gennemrodet hus efter en juleferie, siger Camilla Nielsen, vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi.

- Og selvom vi kan give corona skylden for meget, så tror jeg også, at det er et udtryk for, at borgerne generelt er blevet bedre til at sikre deres hjem og holde øje for og med hinanden.