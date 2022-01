’De smider dåserne lige inden landsbyerne, så dem derhjemme ikke opdager det’

En ud af ti østjyske kommuner sorterer skrald i ti kategorier

En ting er, at det tydeligvis ikke er alle, der har lært, at det er uhensigtsmæssigt at smide skrald i naturen.

Men det har også vist sig at være noget af en udfordring at få gennemført den landsdækkende sortering af husholdningsaffald, som blev iværksat allerede i 2020, der dikterer, at vi allesammen fra sommeren 2021 skulle have sorteret vores husholdnings affald i 10 kategorier.