Papfar og mor dømt skyldig i mishandling af lille barn - Fuldstændig vanvittigt, siger anklager

Efter retssagen hæfter Jesper Rubow sig særlig ved to ting. For det første, at når man udøver grov vold, så får man en hård straf og:



- At retten når frem til, at moren har et ansvar, når hun bliver klar over, at hendes baby bliver udsat for vold. Så har hun pligt til at reagere, og det er vigtigt at få slået fast, siger han.

Manden modtog torsdag dommen, mens barnets mor udbad sig betænkningstid.

Jesper Rubow har tidligere oplyst, at barnet nu er hos sin biologiske far.