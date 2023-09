Marianne har fået nok: Behold jeres skrald

Sidste år hjalp hun økonomisk udsatte familier med at give gaver til 287 børn i Randers og omegn. I år er Marianne Løkke Espersen igen klar til at samle gaver ind, som kan blive fordelt til de familier, der ansøger hos hende.

Men denne gang har hun en opfordring til dem, der vil donere gaver til hende.

- Jeg gør det anderledes, så jeg kun vil tage imod ubrugte og nye ting. Det må gerne have ligget i skabet, men det skal være ubrugt, siger hun.

Normalt er hendes carport åben for donationer fra private, men det har en bagside. Hvert år skal hun håndtere mange donationer, som ikke lever op til den standard af gaver, hun sender ud til familierne.

- Jeg har modtaget ting, som burde været kasseret for flere år siden. Malerbøger, der er tegnet i, og udtrådte sko. Jeg har også fået syltetøjsglas, siger Marianne Løkke Espersen til TV2 Østjylland.



Må selv køre det væk

Hun håber, at folk sætter den slags i hendes carport af et godt hjerte.

- Jeg håber, det er sådan, det ligger. Og ikke at de tænker, at det er en nem måde at komme af med deres skrald på i stedet for at køre på lossepladsen, siger Marianne Løkke Espersen, der har samlet julehjælp ind i fem år.

I stedet er det hendes mand, der må køre på lossepladsen med de aflagte sager, der bliver leveret i carporten hos parret i Randers.

- Vi har været på lossepladsen to eller tre gange med trailer bagefter, siger hun.

Folk skriver til hende, at et par sko kan klare et par gåture mere, og at malebøgerne stadig kan bruges, selvom de første sider er tegnet. Men det er ikke den slags julehjælp, Marianne Løkke Espersen vil give til udsatte børn.

- Jeg er ikke så god til at sige det ansigt til ansigt, så kan man jo stå og diskutere med folk. Det vil jeg ikke lægge min energi i, siger hun.

For stor forskel

Det første år fandt hun gaver til 87 børn, mens det sidste år blev til 247 gaver.

Men der er stor forskel på, hvilke gaver børnene får.

- Forskellen på en biografbillet og en deodorant er for forskellig, siger julehjælperen.

Det vil hun gerne lave om på i år. Derfor håber hun, det lokale erhvervsliv vil støtte op om hendes initiativ, så børnene kan få mere ensartede gaver. Derfor har hun lavet et opslag i Facebook Randers, hvor hun efterlyser hjælp.

- Randers plejer at være et overflødighedshorn af kærlighed, så det har jeg store håb til, siger hun.

Marianne Løkke Espersen er ikke den første, der klager over, det folk afleverer i den gode sags tjeneste. Sidste år klagede Blå Kors Genbrug på Alsikevej i Randers over, at de modtog ubrugeligt affald foran deres butik.

Der var blandt andet tale om pizzabakker, madrester, gamle hygiejnebind og bleer. Det koster dem 6000 kroner årligt at komme af med affaldet.