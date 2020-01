Mand fra Randers sigtes for voldtægt af hjælpeløs kvinde

Ved et grundlovsforhør ved Retten i Randers blev manden onsdag varetægtsfængslet i fire uger.

En 33-årig mand fra Randers sigtes for en voldtægt begået mod en 32-årig kvinde, der på gerningstidspunktet var i en "hjælpeløs tilstand".

Det oplyser Østjyllands Politi.

Læs også Falsk alarm rømmede storcenter

På hvilken måde, kvinden var hjælpeløs, ønsker politiet ikke at fortælle.

Voldtægten skal være begået søndag aften på en adresse i Grenaa.

Varetægtsfængslet i fire uger

Onsdag formiddag har manden været fremstillet i grundlovsforhør.

I den forbindelse har en dommer valgt at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger. Den 33-årige kærede ikke kendelsen til landsretten, skriver politiet i et opslag på Twitter.

Læs også VIDEO: Danmarks måske mindste sommerhus er til salg

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Derfor har det ikke været muligt for pressen og andre udenforstående at få oplyst, hvad der kom frem under retsmødet.

Kun sigtelsen er offentligt kendt. Det vides således ikke, hvorvidt den 33-årige erkender eller nægter sig skyldig.

Læs også Cecilie har skizofreni - nu hjælper hun andre ved at bryde tabuet på YouTube

Østjyllands Politi modtog først anmeldelsen om voldtægten tirsdag, hvorefter manden fra Randers blev anholdt.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, om den sigtede og offeret har en relation til hinanden - og i så fald hvilken, der er tale om.