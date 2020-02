Makkerpar genopliver populær tradition i festuge

Et nyt initiativ skal få festglade randrusianere til igen at samle sig på Justesens Plæne under festugen. Arkiv

Før i tiden var Justesens Plæne et populært samlingssted under Randers Festuge. Sådan har det ikke været de seneste år, men det vil makkerparret Søren Schack Hansen og Mesut Dursun nu lave om på.

De har skabt konceptet 'Festen på plænen', som den 14. og 15. august skal få randrusianerne til igen at mødes på det grønne område ved Gudenåen i festugen.

- Man har kunnet mærke, at den del af festugen har manglet de seneste år. Det er noget, alle snakker om. Hjertet i ugen har ikke været der, siger Søren Schack Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det vil vi nu lave om på til gavn for hele festugemiljøet, fortsætter han.

Langt fra fordums styrke

De seneste år er der med blandet succes forsøgt at genskabe stemningen og tilslutningen til arrangementer på Plænen, som området kaldes i folkemunde.

Men ikke siden koncertarrangøren Leif Bressum stoppede med at arrangere store koncerter med danske topnavne, er det lykkes at få gang i festen igen.

- Vi går efter lidt noget andet, end det der var dengang med de store koncerter. Vi vil skabe en festivalstemning og sørge for, at folk vil færdes dernede og hygge sig, siger Søren Schack Hansen.

Under de to dage, som makkerparret i første gang forsøger sig med, vil der være to telte og et madområde.

Flere navne på vej

I det Irske Telt skal flere lokale østjyske bands banke en irsk fest op med specialøl og fællessang, og i Retroteltet kommer navne som Cascada, DJ Aligator og Barcode Brothers til at give et nostalgisk tilbageblik.

Også bands som Sømændene og Tørfisk skal skabe den gode stemning.

- Programmet er endnu ikke færdigt, så der kommer flere navne. Billetsalget er dog i gang, og det går over al forventning. Vi har solgt dobbelt så mange, som vi havde regnet med på nuværende tidspunkt, fortæller Søren Schack Hansen.

Fokus for ham og makkeren Mesut Dursun er desuden at hyre lokale leverandører til festen, så de får ejerskab i dagene.

Vil gavne hele miljøet

Drømmen er også at gavne Randers' natteliv og restauratører ved at samle forhåbentlig mange mennesker på Plænen.

- I de år, hvor der var store koncerter, valfartede flere tusinde op i byen efterfølgende og gav liv i Storegade. Det håber vi på sker igen, siger Søren Schack Hansen.

Han driver selv blandt andet Café K i Storegade, og Randers Festuge er for ham og mange andre erhvervsdrivende i byen en vigtig uge.

Du kan læse meget mere om 'Festen på plænen' her.