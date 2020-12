Hund åd adventskrans med knappenåle: Sådan gør du julen sikker for dit kæledyr

Og selv om december ikke er mere end syv dage gammel, så har Lone Plum allerede haft en meget uheldig hund på operationsbordet.

Her blev hospitalet ringet op af en 'meget-ked-af-det-hundeejer', som var kommet hjem og havde fundet ud af, at adventskransen på bordet var blevet hevet ned af familiens boxerhund.

- Vi får hunden ind og får taget et røntgenbillede og kunne se, at den havde 23 knappenåle i maven, og vi beslutter, at den skal opereres, inden knappenålene gør indvendige skader, fortæller dyrlægen.

Knappenålene var blevet brugt til at sætte noget lakridskonfekt fast på den adventskrans, som hunden med stor fornøjelse havde fået poterne i.