Julen bliver dyr for spisested: - Worst case åbner vi ikke igen

- Det tager en masse tid at lukke ned, al den mad, vi har bestilt til den kommende uge, skal fryses ned, vi skal have gjort rent for en måned, der er meget, man skal ordne, når man skal lukke ned i en måned, siger Nicholai Krogh til TV2 ØSTJYLLAND.

Med de nye restriktioner har Mette Frederiksen nemlig sat en stopper for gløgg, æbleskiver og flæskesteg på Aarhus’ caféer og restauranter.

- Vi risikerer, at epidemien kommer ud af kontrol. At for mange mennesker i Danmark mister livet, sagde Mette Frederiksen til pressemødet.