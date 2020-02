Gerti sælger overskudsmad fra rådhus: - Det er en nem start på weekenden

Mange kender nok til problematikken ved at have for meget mad i køleskabet, som ikke bliver spist og til sidst må lade livet i skraldespanden. Faktisk bliver der hvert år smidt 104 kilo mad ud i hver eneste husstand.

Og problematikken med mad, der ender i skraldespanden, gør sig også gældende i kantinen på Rådhuset i Randers - men det skal nu være slut.

Kantinen på rådhuset vil nemlig fremover sætte ind over for madspild. Derfor har de tilmeldt sig madspilds-app'en 'Too Good to Go', hvor de ansatte så kan købe sig et nemt måltid overskudsmad til bare 20 kroner.

Det kan give os en nem start på weekenden, at maden allerede er klaret. Anne Keller Andersen

Det er kantineleder Gerti Vester, der står bag det nye madspildsinitiativ, hvor rådusets medarbejdere om fredagen kan købe overskudsmad.

- Madspild er en af vores store ambitioner. Det er et problem med for meget mad om fredagen, for vi ved aldrig, hvor mange der er til frokost, så det er en rigtig god mulighed, at vi har Too Good to Go om fredagen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det mad, der er til overs fra frokost i kantinen, kan fredag købes på app'en 'Too Good to Go'.

Én af dem, der i dag benyttede sig af muligheden med en madpakke med restemad, var Anne Keller Andersen. Så er aftensmaden nemlig sikret.

- Det er rigtig lækker mad, og det er sundt, og det vil jo bare blive smidt ud ellers. Så hvis det kan give os en nem start på weekenden, at maden allerede er klaret, så synes jeg bare, det er godt, siger Anne Keller Andersen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt blev der i dag 15 måltider ud af dagens overskudsmad fra kantinen. Ifølge Fødevarestyrelsen er en tredjedel af det mad, danskerne smider ud, enten frugt eller grøntsager, og det kan også ses i kantinen i Randers. Her er det nemlig i høj grad salatbaren, der stadig bugner efter frokost.

Sultne medarbejdere kan købe rester fra kantinens frokost som her.