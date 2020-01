Grimme grøntsager smides ud – ville du købe en krum agurk, hvis du sparede 2 kroner?

01 Planlæg din tur i supermarkedet.

Væn dig til at gennemtænke og planlægge dine indkøb og behov, inden du køber ind. På den måde undgår du impulsindkøbte madvarer, som du ikke når at få brugt. Hav altid en indkøbsseddel med, som du har lavet hjemmefra, og husk at købe ind med hovedet - ikke maven. Inden du falder for stykrabatter eller mængderabatter i supermarkederne, skal du overveje, om du får brugt og spist det hele.

02 Tænk over udløbsdatoen

Husk at kigge på udløbsdatoen, så den passer til den dag, hvor du skal bruge varen. Når du skal bruge og spise maden samme dag, bør du altid købe de fødevarer, der er tættest på udløbsdatoen.

03 Tænk over måltidet og sultens størrelse

I køkkenet skal du planlægge måltidet inden madlavningen. Gennemtænk, hvor meget hver enkelt person i husholdningen spiser, og hvor store portionerne skal være. Tænk over, om du plejer at lave for meget af for eksempel spaghetti, ris eller kartofler. Hvis du kan se, at du har købt for store mændger kød, brød eller andet, er det en god idé at dele maden op i portioner og fryse det ned.

04 Hvis du alligevel får lavet for meget mad

Det er vigtigt at få madrester hurtigt i fryseren eller i køleskabet. Hold styr på maden i din fryser ved hjælp af etiketter med dato og indhold, så du har et godt overblik.Tænk over, hvordan rester fra måltidet kan genbruges i andre retter. Måske kan en hovedret blive til en forret til dagen efter.

05 Hold din hverdag fri for spild

Skab et bedre overblik over, hvad du spiser, ved at lave en madplan. Hold dit køleskab ordentligt og overskueligt, og stil altid de ældste fødevarer forrest.