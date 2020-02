Hotel vil være grønt - sælger madrester og har solceller på taget

Selvom hoteloplevelsen for de fleste handler om lækkert nyvasket sengelinned, masser af bløde hvide håndklæder og en overdådig morgenbuffet, så er hoteldrift ikke uforenelig med ønsket om at gøre en positiv forskel for verden. Faktisk kan selv de mindste tiltag have stor betydning, når de rulles ud til en kæde med 280 hoteller i Skandinavien.

Scandic Aarhus City ligger helt i front i Scandic-kædens kamp for en mere bæredygtig drift, og det er ikke helt tilfældigt.

Hoteldirektør Nina Carlslund har nemlig en vis passion for området og er bæredygtighedskoordinator for hele Scandic Danmark - en opgave hun trives med.

- For så er det blandt andet mig, der skal fortælle mine kolleger, direktører og andre hoteller om, hvad det er, vi opnår med det, vi gør, og hvad vi kan gøre bedre, siger hun.

Læs også Liv skal være forælder for tredje gang - men denne gang er hun far

Gæsten må ikke lide afsavn

Selvom lange varme bade og fyldte morgenbuffeter er en del af hoteloplevelsen for gæsten, så sørger Nina Carlslund og det øvrige personale for, at det sker så bæredygtigt som muligt, blandt andet ved hjælp af vandspare-ordninger, svanemærket linnedvaskeri og solceller på taget, og det er tiltag som giver pote internt i kæden.

Alle Scandics hoteller i Danmark lever op til Svanemærket.

Det er fedt at være god til noget og når vi ikke er det, så skal vi stramme os an for at blive bedre. Nina Carlslund, hoteldirektør, Scandic Aarhus City

For to år siden vandt hotellet i Aarhus kædens egen pris som ’Sustainable hotel of the Year’, en pris der i år gik til Odense.

Af alle Scandics 280 hoteller er det altså to danske hoteller, der har vundet de seneste år, pointerer den miljøengagerede hoteldirektør, og svarer uden tøven på spørgsmålet om, hvorvidt det er vigtigt for hende at ligge i spidsen:

-Ja selvfølgelig! Det er fedt at være en rollemodel, og det er fedt at være god til noget. Og når vi ikke er det, skal vi stramme os an for at blive bedre.

Læs også Slut med rygning på Strøget: - Hvor skal folk gå hen?

Eat, Meet & Sleep

I kampen for hele tiden at blive bedre, arbejder Scandic Aarhus City med en hel palette af FNs verdensmål inden for tre hovedområder, som de definerer som EAT, MEET og SLEEP.

Sengetøj og håndklæder er for eksempel svanemærket og vaskes på svanemærkede vaskerier. Et tiltag der blandt andet lever op til FNs verdensmål 13 om en øget klimaindsats.

Scandic Aarhus City arbejder med alle FNs 17 Verdensmål med størst fokus på mål nr. 12, 8 og 13.

Med 23 nationaliteter under taget, arbejder Scandic intensivt med inklusion af minoriteter og mangfoldighed i medarbejderstaben, hvilket blandt andet passer ind i FNs verdensmål nummer 8 om anstændige jobs.

Og så er der hele spisedelen. Her arbejder køkkenchefen intensivt på hele tiden at ligge i front, hvad angår reduceret madspild, alternative råvarer og anvendelse af den smule spild, der er.

– Jeg har det heller ikke godt, hvis jeg smider mad ud derhjemme så jeg synes heller ikke, at vi skal gøre det på arbejdet, siger køkkenchefen, som går under navnet "JJ".

"JJ" er køkkenchef hos Scandic Aarhus City. Her viser han rammerne frem fra den honningproduktion, hotellet har etableret på en tagterasse. Foto: TV2 Østjylland

De få madrester, der måtte være tilbage, ryger i den dertil indrettede kværn ,som moser det hele sammen med vand, dræner det og sender det absolut sidste restprodukt til et biogas anlæg.

- Hvis ikke vi tænker på fremtiden, så kan vi ikke være her om nogle år – så det er meget vigtigt for mig og for køkkenet, at vi går den vej, slår køkkenchefen fast.

Læs også Bryllupspar stod til at miste 12.000: Nu er der godt nyt

Medarbejdernes ideer implementeres

Scandic Aarhus City eksperimenterer gerne med bæredygtige initiativer af enhver art. Hvis de virker og bliver taget godt imod af gæsterne, så bliver de rullet ud i resten af kæden, i det omfang det kan lade sig gøre

Missionen med at kombinere oplevelsen af overdådig luksus med klimabevidsthed fik i sin tid Scandic Aarhus City til at starte samarbejde med initiativet Too Good To Go omkring morgenmadsbuffeten.

Too Good To Go Firmaet er ifølge dem selv verdens største online markedsplads for overskudsmad. De lavede i 2016 en app, som restauranter, bagerier og cafeer kan koble sig på, og sælge deres madrester billigt, fra for eksempel en buffet, for at undgå madspild. Kilde: Too Good To Go

Det startede som et forsøg på det aarhusianske hotel og er i dag rullet ud til hele kæden. Noget som gæsterne har taget positiv imod.

- Gæsterne kan ikke se noget forkert i, at der kommer nogen og tager resten af morgenbuffeten, når alle har fået det, de skulle have, så vi turde godt at rulle det ud alle steder, fortæller Nina Carlslund, som dog pointerer, at gæsternes behov, de mange initiativer til trods, kommer i første række.

Læs også En fancy cykelkopholder: Affaldsplast bliver til nye dele

Ingen grænser for opfindsomhed

Ideen med samarbejdet med Too Good To Go kom fra en medarbejder. Det samme gjorde initiativet til at erstatte plasticklude med kokosfiberklude, noget som også for længst er indarbejdet i dagligdagen.

Solcellerne på taget af Scandic Aarhus City leverer strøm til alle værelser og suiter

- Når folk selv får lov at få indflydelse og komme med gode ideer og har indflydelse på eget arbejde, så tror jeg bare, at det betyder meget, siger Nina Carlslund, som oplever, at medarbejderne går op i at forandre tingene.

Det betyder enormt meget, at man kan gå stolt på arbejde og oplever, at man er med til at flytte noget. Nina Carlslund, hoteldirektør, Scandic Aarhus City

Og initiativerne er da også mange; solcellerne på taget dækker efterhånden elforbruget på alle værelser og suiter, og de mange flasker med vand, der plejer at være en del af især konference- og mødeaktiviteter, er blevet erstattet med eget vand (filtreret og tilsat kulsyre), der tappes på flasker af genbrugsglas.

Arbejdskraft i høj kurs

Medarbejdertilfredshed er et hovedfokuspunkt i hele hospitalitybranchen, som generelt har udfordringer med at tiltrække arbejdskraft. Men med tydelig og synlig klimakærlighed går jagten lidt nemmere, oplever hoteldirektøren.

- Mange af de unge medarbejdere, vi rekrutterer, vil gerne være en del af noget som gør en forskel. De vil ikke være i en virksomhed, som sviner eller som ikke er ansvarlig. Så jo mere vi kan fortælle om det, jo nemmere har vi også ved at tiltrække gode unge kolleger, lyder det fra Nina Carlslund.

Læs også Unge fra Skanderborg kan blive tvunget på gymnasie i Aarhus

Og netop evnen til at tiltrække arbejdskraft er i høj kurs i hospitalitybranchen i almindelighed, fortæller bæredygtighedsekspert Steffen Max Høgh fra podcasten Bæredygtig Business. Og så fremhæver han en anden vigtig faktor, som Scandic Aarhus City også rammer med deres initiativer:

- Når vi skal nyde overflod og luksus, så skal det gøres på en måde, som vi kan stå på mål for. Og det betyder, at vi skal være sikre på, at det ikke bliver fråds, siger han og uddyber:

Vi vil stadig gerne have de gode ting, men vi vil have det på en måde, så vi kan stå inde for det som mennesker. Steffen Max Høgh, Bæredygtig Business

– Vi vil stadig gerne have de gode ting, men vi vil have det på en måde, så vi kan stå inde for det som mennesker, og så det er i balance med vores værdier, siger Steffen Max Høgh og fortæller, at undersøgelser fra hospitalitybranchen viser, at kunder som ser, at et hotel eller et spisested har gjort sig umage og har taget bæredygtige initiativer, oplever det som en ekstra service.

– De oplever det, som at der bliver taget omsorg om dem og det er jo en rigtig god følelse at vække i sine kunder, slutter Steffen Max Høgh