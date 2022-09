Erik har sendt tusindvis af ansøgninger - men nul job

Her forsøger man at hjælpe arbejdstagere, der har rundet 50 år.

- Selvom der er lovgivning nu, der siger, man ikke må sortere efter alder, er der ingen tvivl om, at der bliver sorteret, for man kan jo se på et cv, hvornår man har gået i skole, hvornår man har haft det første job og så videre, og så er det jo nemt at regne sig frem til alderen, siger Hans Ussing.

Fordele og ulemper

Virksomhederne er over de seneste 20 år blevet bedre til at fastholde ældre medarbejdere, men de er de samtidig blevet mindre villige til at nyrekruttere dem.

Der findes dog en række undtagelser, blandt andet på store arbejdspladser med mange seniorer i forvejen.

- Jo flere man har i forvejen, jo mere tilbøjelig er man også til at ansætte flere seniorer, siger professor i arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet Per H. Jensen.